Ricky Martin vuole allargare la famiglia e intanto presenta Renn: Instagram in visibilio (Di domenica 20 dicembre 2020) Ricky Martin mostra il suo quarto figlio su Instagram. In occasione del suo primo compleanno, il piccolo Renn appare in una foto in bianco e nero tra le braccia del suo papà. Il cantante portoricano desiderava da sempre una famiglia numerosa ed ebbe i primi due figli, i gemelli Valentino e Matteo, nel 2008 tramite gestazione di sostegno. Nel 2016 Ricky Martin incontrò il suo attuale marito Jwan Yosef, artista svedese di origini siriane, conosciuto su Instagram. Il cantante rimase colpito dalla foto di un'opera d'arte: "Io sono un collezionista, lui è un artista. Stavo dando un'occhiata online e ho visto questo stupendo pezzo, così gli ho scritto." Da quel momento hanno iniziato a chattare e dopo qualche mese il primo incontro.

