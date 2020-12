Piacenza | due sorelle travolte da pirata della strada ubriaco Una è morta

(Di domenica 20 dicembre 2020) Duesono state investite da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri a Ferrai di Vernasca , nel Piacentino. Una donna è, mentre l'altra è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale di ...

L'uomo, risultato positivo all'alcol test, non si è fermato per prestare soccorso, ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri grazie alla targa persa sul luogo dell'incidente ...