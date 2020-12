"Non previsto dalla Costituzione". Un Cassese brutale: manda Conte e Casalino "all'inferno" (Di domenica 20 dicembre 2020) Agli autori di queste "orrori giuridici" va riservato "un apposito girone dell'inferno". Il costituzionalista Sabino Cassese, ironico ma non troppo, spara a zero su Giuseppe Conte, Rocco Casalino e tutto il governo. Commentando il decreto Natale sul Messaggero, Cassese sottolinea come disposizioni tanto importanti quanto fornite all'ultimo minuto risultino un "infernale insieme di provvedimenti (formalmente) legislativi e (formalmente) amministrativi, ma tutti scritti dalle stesse mani, a Palazzo Chigi, con un intreccio tra norme (fonti del diritto) e provvedimenti amministrativi (atti di esecuzione delle norme), una commistione non prevista dalla Costituzione". Peraltro, in nome di una emergenza che tale non è, "visto che durante la prima ondata si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Agli autori di queste "orrori giuridici" va riservato "un apposito girone dell'". Il costituzionalista Sabino, ironico ma non troppo, spara a zero su Giuseppe, Roccoe tutto il governo. Commentando il decreto Natale sul Messaggero,sottolinea come disposizioni tanto importanti quanto fornite all'ultimo minuto risultino un "infernale insieme di provvedimenti (formalmente) legislativi e (formalmente) amministrativi, ma tutti scritti dalle stesse mani, a Palazzo Chigi, con un intreccio tra norme (fonti del diritto) e provvedimenti amministrativi (atti di esecuzione delle norme), una commistione non prevista". Peraltro, in nome di una emergenza che tale non è, "visto che durante la prima ondata si ...

