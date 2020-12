METEO 7 Giorni. Verso un Natale di freddo. Aumenta il rischio di Neve, tutti i dettagli (Di domenica 20 dicembre 2020) METEO SINO A SANTO STEFANO 2020, ANALISI E PREVISIONE Le condizioni METEO sull’Italia sono peggiorate, per l’azione combinata di una perturbazione atlantica, legata al vasto Vortice d’Islanda, e di un minimo nord-africano. Questa doppia azione di disturbo ha inevitabile indebolito parzialmente l’anticiclone, anche se non abbiamo a che fare con un guasto METEO così importante. Sono poche le aree d’Italia a che fare con qualche pioggia, in particolare il Nord-Ovest e l’estremo Sud Peninsulare dove si registra anche qualche temporale. Il flusso di correnti oceaniche continua a convogliare aria ancora particolarmente mite per il periodo, con temperature che continuano a rimanere sopra media. Dopo il passaggio instabile, l’anticiclone tornerà ad affermarsi sull’Italia già ad inizio settimana. Avremo così un miglioramento che culminerà ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 20 dicembre 2020)SINO A SANTO STEFANO 2020, ANALISI E PREVISIONE Le condizionisull’Italia sono peggiorate, per l’azione combinata di una perturbazione atlantica, legata al vasto Vortice d’Islanda, e di un minimo nord-africano. Questa doppia azione di disturbo ha inevitabile indebolito parzialmente l’anticiclone, anche se non abbiamo a che fare con un guastocosì importante. Sono poche le aree d’Italia a che fare con qualche pioggia, in particolare il Nord-Ovest e l’estremo Sud Peninsulare dove si registra anche qualche temporale. Il flusso di correnti oceaniche continua a convogliare aria ancora particolarmente mite per il periodo, con temperature che continuano a rimanere sopra media. Dopo il passaggio instabile, l’anticiclone tornerà ad affermarsi sull’Italia già ad inizio settimana. Avremo così un miglioramento che culminerà ...

zazoomblog : METEO 7 Giorni. Verso un Natale di freddo. Aumenta il rischio di Neve tutti i dettagli - #METEO #Giorni. #Verso… - pijamino : cerco jangmo-o da quattro giorni ma non c'è mai il meteo giusto nelle terre selvagge - ilmeteoit : #Meteo: sta per tornare la #NEBBIA, anche persistente e fitta - Onorio_Ferraro : RT @AVaresanoCNR: Due foto della congiunzione tra #Giove e #Saturno da #Biella, una reale e una virtuale. Purtroppo il meteo nei prossimi g… - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate domenica 20 dicembre 2020 -