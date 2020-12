LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda in DIRETTA: tra poco la finale femminile. A seguire Pellegrino e De Fabiani nella maschile (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Si sta lavorando sul percorso prima di dare il via alle donne. 12.35 Ricordiamo la composizione delle due finali. In quella femminile ci sono Stati Uniti I e II, Russia I e II, Svizzera I e II, Repubblica Ceca I, Cina, Slovenia e Germania I. Per gli uomini, invece, Russia I e II, Francia I e II, Svizzera I e II, Italia, Stati Uniti I, Germania I e Repubblica Ceca II. 12.30 Eccoci di nuovo per raccontare le due finali della Team Sprint a Dresda. 12.18: Appuntamento alle 12.45 per le due finali. A più tardi 12.17: Una sola coppia azzurra in finale ma con ambizioni di podio e probabilmente anche di vittoria: de Fabiani e Pellegrino. Laurent-Scardoni in campo femminile e ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Si sta lavorando sul percorso prima di dare il via alle donne. 12.35 Ricordiamo la composizione delle due finali. In quellaci sono Stati Uniti I e II, Russia I e II, Svizzera I e II, Repubblica Ceca I, Cina, Slovenia e Germania I. Per gli uomini, invece, Russia I e II, Francia I e II, Svizzera I e II, Italia, Stati Uniti I, Germania I e Repubblica Ceca II. 12.30 Eccoci di nuovo per raccontare le due finali della. 12.18: Appuntamento alle 12.45 per le due finali. A più tardi 12.17: Una sola coppia azzurra inma con ambizioni di podio e probabilmente anche di vittoria: de. Laurent-Scardoni in campoe ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tra poco le due finali della team sprint di Dresda; in quella maschile presenti Federico Pellegrino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere in DIRETTA: podio per Federica Brignone, 4 azzurre nelle 8! - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SuperG #ValdIsere Vince l'olimpionica #Ledecka sulla #Suter e su Federica #Brignone! Ai pied… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1… - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere in DIRETTA: Federica Brignone ci sar , Sofia... -