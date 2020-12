LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Davidova e Roeiseland in fuga, Wierer in lotta per il podio con Eckhoff (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Davidova tiene il passo di Roeiseland e le due entreranno al poligono insieme. Eckhoff a 12?, Wierer ne paga 18?. 14.51 Fa più fatica Dorothea ora, serve gestire le energie per non andare in confusione al poligono. L’azzurra resta sulle code di Elvira. 14.50 Hanna Oeberg sta provando a forzare per recuperare il secondo errore della sua gara, ma ora è più complicato. Eckhoff comincia a dare uno strappo deciso, salta via con facilità Wierer e si lancia all’inseguimento delle prime due. 14.48 Zero di Vittozzi che esce ventesima a 1’08”, ma è da sola in pista e non ha punti di riferimento. 14.47 L’unica con lo zero è Davidova, che scappa in testa! Un errore per Dorothea, ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52tiene il passo die le due entreranno al poligono insieme.a 12?,ne paga 18?. 14.51 Fa più fatica Dorothea ora, serve gestire le energie per non andare in confusione al poligono. L’azzurra resta sulle code di Elvira. 14.50 Hanna Oeberg sta provando a forzare per recuperare il secondo errore della sua gara, ma ora è più complicato.comincia a dare uno strappo deciso, salta via con facilitàe si lancia all’inseguimento delle prime due. 14.48 Zero di Vittozzi che esce ventesima a 1’08”, ma è da sola in pista e non ha punti di riferimento. 14.47 L’unica con lo zero è, che scappa in testa! Un errore per Dorothea, ...

