Libia | pescatori rientrati a Mazara Nel porto suonano le sirene

(Di domenica 20 dicembre 2020) Hanno attraccato poco dopo le 10 al molo didel Vallo, in Sicilia, i motopesca Antartide e Medinea con a bordo i 18(otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi) rilasciati giovedì scorso a Bengasi, in, dopo 108 giorni di prigionia. Segui su affaritaliani.it

Adnkronos : Pescatori Libia, l'ammiraglio De Giorgi: 'Stop politica passiva, schieriamo navi a difesa' - Adnkronos : #Pescatori #Libia, l'ammiraglio De Giorgi: 'Stop politica passiva, schieriamo navi a difesa' - VittorioSgarbi : Sono felice per la liberazione dei pescatori mazaresi. Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente i… - Lialacor : RT @christianrocca: Lo scambio? I sauditi scrivono che Conte e Di Maio hanno pagato un riscatto, urge risposta dell’Italia - marinelli1957 : Libia: arrivati a Mazara i 18 pescatori - Sicilia - -

Ultime Notizie dalla rete : Libia pescatori

Arrivati a Mazara i 18 pescatori sequestrati e poi liberati in Libia. Cronaca - Alle 11 lo sbarco ufficiale - I medici pronti a salire sulle imbarcazioni per accertarsi delle condizioni sanitarie ...Sono arrivati al porto di Mazara del Vallo i due pescherecci liberati in Libia. Ad accoglierli il suono delle sirene di tute le imbarcazioni ...