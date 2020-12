Inter, missione primo posto: Conte punta al record in nerazzurro (Di domenica 20 dicembre 2020) L’Inter di Antonio Conte ha una ghiotta occasione contro lo Spezia per tentare l’aggancio al Milan al primo posto: il tecnico vuole un record L’Inter oggi scende in campo contro lo Spezia a San Siro: i nerazzurri non vogliono sbagliare per poter concludere l’operazione primo posto già sotto l’albero. I nerazzurri sono alla ricerca della sesta vittoria consecutiva che significherebbe record per Conte all’Inter. Come fa notare La Gazzetta dello Sport, il tecnico punta anche sul fortino San Siro: sono tre le vittorie consecutive nello stadio amico e il calendario amico (Verona e Sampdoria) potrebbe regalare la vetta all’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) L’di Antonioha una ghiotta occasione contro lo Spezia per tentare l’aggancio al Milan al: il tecnico vuole unL’oggi scende in campo contro lo Spezia a San Siro: i nerazzurri non vogliono sbagliare per poter concludere l’operazionegià sotto l’albero. I nerazzurri sono alla ricerca della sesta vittoria consecutiva che significherebbeperall’. Come fa notare La Gazzetta dello Sport, il tecnicoanche sul fortino San Siro: sono tre le vittorie consecutive nello stadio amico e il calendario amico (Verona e Sampdoria) potrebbe regalare la vetta all’. Leggi su Calcionews24.com

L'Inter di Antonio Conte ha una ghiotta occasione contro lo Spezia per tentare l'aggancio al Milan al primo posto: il tecnico vuole un record ...

