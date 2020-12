Gianni Morandi al servizio dei bisognosi a Bologna | «Non faccio niente di eroico Mi sento meglio a stare qui»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 20 dicembre 2020) «Siamo qui senza fare niente di eroico, niente di speciale. Ci fa piacere essere qua». A dirlo in un’intervista rilasciata a Tv – Rete 7 è Gianni Morandi che, nella giornata del 19 dicembre, si è presentato alle Cucine Popolari di Bologna per il tradizionale pranzo di Natale per i bisognosi e le persone sole. Armato di mascherina e guanti bianchi Morandi, insieme ad Alessandro Bergonzoni e all’Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, si è messo subito a disposizione per aiutare le persone meno fortunate, specie in un anno così particolare come questo, funestato dall’emergenza Covid-19.