‘Gf Vip 5’ | Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi parlano del ‘Prati gate’ e Pamela Prati li querela | ecco cos’è successo!

(Di lunedì 21 dicembre 2020) I giorni trascorsi dai vipponi nella Casa del Gf Vip 5 continuano ad aumentare e gli argomenti di discussione diventano sempre più particolari e vasti. Nelle ultime ore, la showgirle l’influencer, parlando in camera Maria Teresa Ruta, hanno commentato la questione relativa all’affaire Mark Caltagirone, fidanzato fasullo di: Io ho capito che il caso fosse clinico e veramente grave quando ci sono andata a parlare e mi ha detto “Te lo giuro, dentro il mio cuore ancora penso che Mark esista”. Non so che dire, noi eravamo sconvolti. Poi bello, perché anon gliene frega niente di nessuno, lui passa e la saluta.: Nessuno che la salutava e io: ...