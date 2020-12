'The Stand', la serie tv dal romanzo di Stephen King pone 'al centro una realtà multiculturale' (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva una nuova serie tv a tenerci compagnia durante le feste natalizie: dal 3 gennaio su StarzPlay sarà disponibile " The Stand" , la nuova serie tv, tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King . ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva una nuovatv a tenerci compagnia durante le feste natalizie: dal 3 gennaio su StarzPlay sarà disponibile " The" , la nuovatv, tratta dall'omonimodi. ...

darkskywriter : Un attore non sordo non può più interpretare un personaggio sordo altrimenti scatta il boicottaggio. Per quanto il… - Felipebann : Marquei como visto The Stand - 1x1 - The End - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Stand: Henry Zaga interpreta un personaggio non udente, e scoppia la polemica - Poetyca : ??Radici?? Metti radici nella terra così potrai ergerti alto nel cielo; metti radici nel mondo visibile così da… - Locke__ : Non hanno tutti i torti, per interpretare un personaggio sordomuto (Nick) scegli un attore bravo che lo sia. No?… -