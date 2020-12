Terremoto in Calabria: la scossa avvertita anche in Sicilia (Di sabato 19 dicembre 2020) Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita questa mattina nella regione calabrese ed in molti comuni fuori regione. Terremoto CalabriaUna forte scossa di Terremoto è stata avvertita questa mattina in Calabria, numerosi i comuni in cui la terra a tremato, anche in Sicilia, in diversi comuni è stata avvertito il sisma. Gente presa dal panico è scesa in strada impaurita dal forte movimento della terra sotto i loro piedi. Pochi giorni fa l’analogo episodio avvertito nel milanese aveva fatto temere il peggio, anche li gente in strada e tanta paura. Il sisma avvertito alle ore 11.57 a Roccaforte del Greco, con una profondità di 18 km. La scossa è ... Leggi su chenews (Di sabato 19 dicembre 2020) Una fortediè stataquesta mattina nella regione calabrese ed in molti comuni fuori regione.Una fortediè stataquesta mattina in, numerosi i comuni in cui la terra a tremato,in, in diversi comuni è stata avvertito il sisma. Gente presa dal panico è scesa in strada impaurita dal forte movimento della terra sotto i loro piedi. Pochi giorni fa l’analogo episodio avvertito nel milanese aveva fatto temere il peggio,li gente in strada e tanta paura. Il sisma avvertito alle ore 11.57 a Roccaforte del Greco, con una profondità di 18 km. Laè ...

