Sampdoria | Adrien Silva | «Giusta mentalità Lavoro per essere al top»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 dicembre 2020), centrocampista della, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Crotone: le sue dichiarazioni, centrocampista della, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Crotone. PRESTAZIONE – «Anche nelle sconfitte non abbiamo mai cambiato. Avremmo meritato di ottenere qualche punto in più e queste due vittorie stanno qui a dimostrarlo. Abbiamo fatto davvero una grande prestazione. Già mercoledì eravamo andati ad imporci fuori casa contro un grande club e oggi abbiamo replicato». CONDIZIONE – «Sto raggiungendo la mia forma migliore, sto lavorando giorno dopo giorno per arrivare al cento per cento. Così da aiutare la meglio la squadra. Oggi abbiamo fatto i punti di cui avevamo bisogno». Leggi su ...