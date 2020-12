Processo a Virginia Raggi | il Pg | “Sapeva | sia condannata” E nel M5S si affilano i coltelli

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 19 dicembre 2020) Una condanna a 10 mesi per. A chiederla è stato il sostituto procuratore generale di Roma, Emma D’Ortona, ald’Appello che vede la prima cittadina di Roma imputata con l’accusa di falso. La sentenza è attesa per oggi. La richiesta del Pd: “La sindaca sia” I fatti si riferiscono alla nomina a capo del Dipartimento Turismo di Roma Capitale di Renato Marra, fratello dell’allora braccio destro del sindaco, Raffaele. “La sindaca conosceva la posizione di Raffaele Marra, e ha omesso di garantire l’obbligo che Marra si astenesse nella nomina del fratello Renato”, ha detto il Pg nella sua requisitoria, ricostruendo quanto avvenuto in quell’autunno del 2016, quandofu poi costretta a ritirare la nomina di Renato Marra. In aula in attesa della ...