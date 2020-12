Milan, Pioli: “Sassuolo squadra difficile e propositiva. Classifica? Sappiamo cosa stiamo facendo. Su Ibra…” (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. L'allenatore del Milan ha parlato per presentare il match importantissimo di campionato valido per la 13^ giornata di Serie A. Momento della squadra e ambizioni di Classifica tra gli argomenti più caldi affrontati dal mister.Sassuolo-Milan, parla Piolicaption id="attachment 1064373" align="alignnone" width="549" Pioli, getty images/caption"Il Milan segna con giocatori diversi? Questo vuol dire che siamo imprevedibili, è facile per gli avversari marcare solo gli attaccanti, importante essere intraprendenti e propositivi. Portare più giocatori possibili in area avversaria. Dobbiamo essere pericolosi e continuare a segnare", ha esordito ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefanoparla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. L'allenatore delha parlato per presentare il match importantissimo di campionato valido per la 13^ giornata di Serie A. Momento dellae ambizioni ditra gli argomenti più caldi affrontati dal mister., parlacaption id="attachment 1064373" align="alignnone" width="549", getty images/caption"Ilsegna con giocatori diversi? Questo vuol dire che siamo imprevedibili, è facile per gli avversari marcare solo gli attaccanti, importante essere intraprendenti e propositivi. Portare più giocatori possibili in area avversaria. Dobbiamo essere pericolosi e continuare a segnare", ha esordito ...

DiMarzio : Buone notizie da Milanello per Pioli - SkySport : Milan, Gazidis: 'Questo è solo l'inizio. Ibra-Pioli-Maldini triumvirato vincente'. VIDEO - Gazzetta_it : #Gazidis applaude il nuovo #Milan: “#Ibra, #Pioli e #Maldini: così siamo tornati in alto” - milannewsmondo : Verso Sassuolo-Milan: Pioli in conferenza stampa - MilanPress_it : #Pioli: 'Mercato a centrocampo? Siamo in 4 centrocampisti centrali per giocare con 2, direi che siamo coperti. Ma c… -