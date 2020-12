Luis Suarez avrebbe ammesso di aver saputo prima le domande

Leggi su agi

(Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - Nel corso della deposizione davanti ai magistrati di Perugia, avvenuta in videoconferenza nei giorni scorsi,diavuto in anticipo i contenuti della prova di italiano sostenuta il 17 settembre. E' quanto emerge in ambienti giudiziari. L'attaccante uruguaiano ora all'Atletico Madrid, al centro delle indagini della procura di Perugia sull'esame farsa di italiano da lui sostenuto all'università per Stranieri, è stato ascoltato come persona informata sui fatti. L'esame 'farsa' Assistito da un interprete e parlando in spagnolo, il bomber 33enne ha risposto alledei pm del capoluogo umbro che coordinano gli accertamenti della Guardia di finanza, dopo che era arrivata una rogatoria internazionale.era assistito da un ...