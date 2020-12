LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: iniziano le semifinali con Scardoni e Pellegrino (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18 Federico Pellegrino, nella prima semifinale maschile, si confronterà con Chanavat (Francia), Jouve (Francia), Young (Gran Bretagna), Schaad (Svizzera) e Hanneman (Usa). 14.17 Ora le semifinali. Si comincia con le donne. Nella prima vedremo Urevc, Nepryaeva, Beranova, Lampic, Caldwell e Rydzek. 14.16 In campo maschile, dunque, l’Italia si affida come di consueto a Federico Pellegrino. Non è una novità, peccato che il valdostano abbia 30 anni e, purtroppo, non gareggerà per sempre. 14.15 Hellweger fuori. L’altoatesino è arrivato senza energie sul rettilineo d’arrivo, chiudendo quarto con un tempo che non basta per il ripescaggio. Accedono in semifinale Hamilton e Terentev. 14.14 Hellweger al momento è terzo quando inizia il secondo giro. Davanti Hamilton ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.18 Federico, nella prima semifinale maschile, si confronterà con Chanavat (Francia), Jouve (Francia), Young (Gran Bretagna), Schaad (Svizzera) e Hanneman (Usa). 14.17 Ora le. Si comincia con le donne. Nella prima vedremo Urevc, Nepryaeva, Beranova, Lampic, Caldwell e Rydzek. 14.16 In campo maschile, dunque, l’Italia si affida come di consueto a Federico. Non è una novità, peccato che il valdostano abbia 30 anni e, purtroppo, non gareggerà per sempre. 14.15 Hellweger fuori. L’altoatesino è arrivato senza energie sul rettilineo d’arrivo, chiudendo quarto con un tempo che non basta per il ripescaggio. Accedono in semifinale Hamilton e Terentev. 14.14 Hellweger al momento è terzo quando inizia il secondo giro. Davanti Hamilton ...

