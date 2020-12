LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino: caccia al bis. Scardoni e Laurent puntano alla finale (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53: Tra pochi istanti prenderà il via la numero 1, l’azzurra Lucia Scardoni 10.51: percorso più breve rispetto a Davos e anche meno duro: 1.3 km la distanza su cui si gareggerà oggi 10.49: Questi i pettorali in qualificazione delle favorite: Nepryaeva 2, Janatova 3, Urevc 4, Stupak 6, Caldwell 9, Diggins 10, Van der Graaff 11, Sorina 12, Lampic 14, Faehndrich 15 10.46: Si parte alle 10.55 con la qualificazione femminile. Questi i pettorali delle azzurre: Scardoni 1, Laurent 5, Canclini 19. Sono 45 le atlete al via 10.44: Tra le donne al via per l’Italia Lucia Scardoni, Greta Laurent ed Alice Canclini. 10.42: In casa Italia sono nove gli azzurri in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Francesco De Fabiani, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53: Tra pochi istanti prenderà il via la numero 1, l’azzurra Lucia10.51: percorso più breve rispetto a Davos e anche meno duro: 1.3 km la distanza su cui si gareggerà oggi 10.49: Questi i pettorali in qualificazione delle favorite: Nepryaeva 2, Janatova 3, Urevc 4, Stupak 6, Caldwell 9, Diggins 10, Van der Graaff 11, Sorina 12, Lampic 14, Faehndrich 15 10.46: Si parte alle 10.55 con la qualificazione femminile. Questi i pettorali delle azzurre:1,5, Canclini 19. Sono 45 le atlete al via 10.44: Tra le donne al via per l’Italia Lucia, Gretaed Alice Canclini. 10.42: In casa Italia sono nove gli azzurri in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Francesco De Fabiani, ...

