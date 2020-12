LIVE Brindisi-Pesaro 8-19 | Serie A basket in DIRETTA | meglio la Carpegna in avvio di partita!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-25 GASPARDO! Tripla dall’angolo.ha esaurito il bonus, tre falli percon 2’46” sul cronometro. 10-25 Delfino realizza un libero dopo un fallo tecnico fischiato a Vitucci, +15a 3’13” dalla prima sirena del match. 10-24 ANCORA DELFINO DA TRE! Sono già 11 per lui con un 3/3 dall’arco. 10-21 Schiacciata di Thompson. Esce dal campo il play/guardia della Vuelle che ha appoggiato male il polso in caduta. 8-21 Penetrazione di Massenat che poi resta a terra dopo la caduta, gioco fermo. 0/2 Perkins in lunetta, 4’24” sul cronometro del primo quarto, 2-3 la situazione falli. 8-19 DELFINO DA TRE! 8-16 SCHIACCIATA di Willis, dopo la magata di Thompson. 6-16 TRIPLA di Robinson, solo retina dall’angolo. 6-13 DELFINO! Tripla centrale su scarico di ...