Libia: 108 giorni di prigionia per i pescatori ma Di Maio la considera vittoria (Di sabato 19 dicembre 2020) I pescatori, liberati dalla Libia, torneranno a breve in Italia, ma dopo 108 giorni di prigionia si può davvero considerare una vittoria ? Giuseppe Conte (Instagram)Leggi qui –> Covid: possibilità che l'epidemia risalga durante campagna vaccinale Ripercorriamo i fatti: lo scorso settembre due pescherecci italiani sono stati accusati di aver violato i confini delle acque territoriali libiche. In base ad una convenzione stipulata tra Libia e Turchia le acque a 25 miglia da Bengasi sarebbero un area di competenza libica. Secondo gli accordi tra i due paesi la zona economica esclusiva (ZEE) fu aumentata da 12 a 75 miglia. Secondo il diritto internazionale lo stato costiero possiede l'esclusività sull'attività di pesca non solo nelle acque territoriali ...

