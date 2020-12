Lecce, 15enne in dad becca due ladri nel giardino e sventa il furto (Di sabato 19 dicembre 2020) Un caso che sembra essere uscito dal film Mamma ho perso l’aereo. Un ragazzo di 15 anni, a casa per la Dad, ha sventato il furto di due ladri. Il ragazzino, da solo in casa, ha chiesto il permesso di allontanarsi dal computer per poter andare in bagno e, insospettito dal continuo abbaiare rabbioso del cane, si è affacciato alla finestra, notando due brutti ceffi incappucciati aggirarsi nel suo giardino. Il ragazzo, spaventato, ha immediatamente gridato mettendo in fuga i due ladri. La mamma era appena uscita di casa, ciò lascia immaginare che i due ladri avessero calcolato la tempistica credendo di non trovare nessuno in casa. E invece l’adolescente, che frequenta il secondo anno del liceo scientifico Da Vinci di Maglie (Lecce) e causa Covid segue la didattica a ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020) Un caso che sembra essere uscito dal film Mamma ho perso l’aereo. Un ragazzo di 15 anni, a casa per la Dad, hato ildi due. Il ragazzino, da solo in casa, ha chiesto il permesso di allontanarsi dal computer per poter andare in bagno e, insospettito dal continuo abbaiare rabbioso del cane, si è affacciato alla finestra, notando due brutti ceffi incappucciati aggirarsi nel suo. Il ragazzo, spaventato, ha immediatamente gridato mettendo in fuga i due. La mamma era appena uscita di casa, ciò lascia immaginare che i dueavessero calcolato la tempistica credendo di non trovare nessuno in casa. E invece l’adolescente, che frequenta il secondo anno del liceo scientifico Da Vinci di Maglie () e causa Covid segue la didattica a ...

BasakaylaP : RT @leggoit: #Lecce fa lezione in dad a casa ma i ladri non lo sanno: 15enne sventa il furto - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Lecce fa lezione in dad a casa ma i ladri non lo sanno: 15enne sventa il furto - leggoit : #Lecce fa lezione in dad a casa ma i ladri non lo sanno: 15enne sventa il furto - PugliaStream : Fa lezione in dad a casa ma i ladri non lo sanno: 15enne sventa il furto -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce 15enne Lecce, 15enne in dad becca due ladri nel giardino e sventa il furto TPI Lecce, fa lezione in dad a casa ma i ladri non lo sanno: 15enne sventa il furto

Chiede il permesso di abbandonare temporaneamente la lezione di Matematica in dad per andare in bagno ma viene distratto dall’abbaio insistente e rabbioso del suo cane. E così dalla finestra nota due ...

Fa lezione in dad a casa ma i ladri non lo sanno: 15enne sventa il furto

Chiede il permesso di abbandonare temporaneamente la lezione di Matematica in dad per andare in bagno ma viene distratto dall’abbaio insistente e rabbioso del suo cane. E così ...

Chiede il permesso di abbandonare temporaneamente la lezione di Matematica in dad per andare in bagno ma viene distratto dall’abbaio insistente e rabbioso del suo cane. E così dalla finestra nota due ...Chiede il permesso di abbandonare temporaneamente la lezione di Matematica in dad per andare in bagno ma viene distratto dall’abbaio insistente e rabbioso del suo cane. E così ...