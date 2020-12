GFVip5, Filippo Nardi squalificato, lite con Alfonso Signorini: «Sono basito, non capisco» (Di sabato 19 dicembre 2020) In questi giorni si è parlato moltissimo di Filippo Nardi. L’uomo all’interno della casa più spiata d’Italia ha pronunciato diverse frasi sessiste contro le donne e in particolar modo si è scagliato contro Maria Teresa Ruta. Davanti a ciò la produzione ha deciso di intervenire immediatamente, così nel corso della puntata di ieri sera, 18 Dicembre 2020, Filippo Nardi è stato squalificato dal GFVip5. Nonostante le motivazioni esposte dalla produzione e i filmati mostrati, Filippo continuava a non capire il provvedimento. Si è scatenata così una piccola lite tra il padrone di casa, Alfonso Signorini e l’ormai ex concorrente. Il pubblico da casa è rimasto completamente senza parole. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di sabato 19 dicembre 2020) In questi giorni si è parlato moltissimo di. L’uomo all’interno della casa più spiata d’Italia ha pronunciato diverse frasi sessiste contro le donne e in particolar modo si è scagliato contro Maria Teresa Ruta. Davanti a ciò la produzione ha deciso di intervenire immediatamente, così nel corso della puntata di ieri sera, 18 Dicembre 2020,è statodal. Nonostante le motivazioni esposte dalla produzione e i filmati mostrati,continuava a non capire il provvedimento. Si è scatenata così una piccolatra il padrone di casa,e l’ormai ex concorrente. Il pubblico da casa è rimasto completamente senza parole. Leggi anche ...

