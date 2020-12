Covid | cala la pressione sulle rianimazioni delle Marche | ma resta alto il numero delle vittime

myrtamerlino : «Gli svedesi hanno sofferto terribilmente. Sul #Covid_19 abbiamo fallito», parola di Re Carl Gustaf XVI di #Svezia… - StefaniaFalone : RT @myrtamerlino: «Gli svedesi hanno sofferto terribilmente. Sul #Covid_19 abbiamo fallito», parola di Re Carl Gustaf XVI di #Svezia che ac… - AndreaScotto2 : RT @myrtamerlino: «Gli svedesi hanno sofferto terribilmente. Sul #Covid_19 abbiamo fallito», parola di Re Carl Gustaf XVI di #Svezia che ac… - MicheleManescal : RT @myrtamerlino: «Gli svedesi hanno sofferto terribilmente. Sul #Covid_19 abbiamo fallito», parola di Re Carl Gustaf XVI di #Svezia che ac… - juancar80 : RT @myrtamerlino: «Gli svedesi hanno sofferto terribilmente. Sul #Covid_19 abbiamo fallito», parola di Re Carl Gustaf XVI di #Svezia che ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cala

Agenzia ANSA

Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 19 dicembre. Nell’ultimo bollettino quasi 18mila nuovi casi di contagio e 672 morti. Il Cdm ha approva ...Cosa si può e non si può fare nei giorni di festa, scarica le schede di Natale Ulteriori disposizioni urgenti per contrastare rischi sanitari ...