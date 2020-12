Cercano di vendere la macchina ' fabbrica soldi' a un ristoratore milanese in crisi | arrestati

(Di sabato 19 dicembre 2020) Un trucco vecchio come il mondo, ma che, evidentemente, da qualche parte funziona ancora, tanto che due uomini hanno tentato di usarlo contro un. Che non è cascato nell'inganno e ...

qn_giorno : #Milano , cercano di vendere una miracolosa 'macchina moltiplica soldi': denunciati - solopaturnie : @_Introducing_me Sì ma entrambe le parti cercano di uscirne pulite, a me non sembrano del tutto sincere neanche le… - Borsapretporter : Evidentemente il percorso di BP è finito e lui se va bene ha già venduto tutto. Quando un titolo ha dato tutto quel… - GianniRosano : @AndreaInterNews cercano di VENDERE bene un prodotto che di Spettacolare ha poco è niente - GiAdUzZoLa90 : RT @Julio_Arnes: @ciapalchelghe @StanisLaRochele 2 anni che cercano di vendere Dybala ma lo vedono capitano. Poi quello scemo sono io che… -

Ultime Notizie dalla rete : Cercano vendere

IL GIORNO

a) Finalità necessarie per la gestione della Sua richiesta Editoriale Domus tratta i Dati per quanto necessario ai fini della corretta gestione della Sua richiesta e per consentirLe di ricevere ...GROSSETO – L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Coeso Sds, cerca operatori economici interessati ad ... Mirella Milli – coinvolgendo i commercianti che vendono beni di prima necessità ...