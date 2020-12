Vi spiego l’effetto Draghi sulla verifica di governo. Scrive Polillo (Di venerdì 18 dicembre 2020) La cosa che più colpisce in questo momento così convulso della situazione politica italiana è la diversità degli approcci. Italia viva ed il Pd si sono sforzati di mettere sul tavolo le preoccupazioni, le angosce di tanti italiani per fornire almeno abbozzi di possibili soluzioni. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha seguito, invece, la strada opposta. Fornito generiche assicurazioni e derubricato il tutto a scontro politico personale. “Da parte di Italia Viva – ha commentato, secondo il virgolettato de Il Corriere della sera – presentare proposte prendere o lasciare sarebbe sbagliato e irresponsabile”. Come se nel documento elaborato in vista dell’incontro di vertice non trasparissero le preoccupazioni per le sorti del Paese. E quelle stesse proposte non fossero, in qualche modo, il derivato di un’analisi più approfondita. Che naturalmente non deve essere necessariamente ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) La cosa che più colpisce in questo momento così convulso della situazione politica italiana è la diversità degli approcci. Italia viva ed il Pd si sono sforzati di mettere sul tavolo le preoccupazioni, le angosce di tanti italiani per fornire almeno abbozzi di possibili soluzioni. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha seguito, invece, la strada opposta. Fornito generiche assicurazioni e derubricato il tutto a scontro politico personale. “Da parte di Italia Viva – ha commentato, secondo il virgolettato de Il Corriere della sera – presentare proposte prendere o lasciare sarebbe sbagliato e irresponsabile”. Come se nel documento elaborato in vista dell’incontro di vertice non trasparissero le preoccupazioni per le sorti del Paese. E quelle stesse proposte non fossero, in qualche modo, il derivato di un’analisi più approfondita. Che naturalmente non deve essere necessariamente ...

