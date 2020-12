Testo e traduzione di Find My Way di Paul McCartney, una lezione di brit pop da McCartney III (Di venerdì 18 dicembre 2020) Find My Way di Paul McCartney arriva come primo estratto da McCartney III, probabilmente l’album più atteso dell’anno. Sì, perché con questo nuovo disco di inediti lo storico bassista dei Beatles chiude il cerchio e lo fa con la fiamma ossidrica. McCartney III esce come capitolo conclusivo dei precedenti McCartney (1970) e McCartney II (1980). La venuta al mondo si celebra oggi, venerdì 18 dicembre, con un primo schianto di questa esperienza maturata durante il rockdown. Find My Way di Paul McCartney ha tutto ciò che è tipico del brit pop, della beat generation, del pop e del Regno Unito più ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020)My Way diarriva come primo estratto daIII, probabilmente l’album più atteso dell’anno. Sì, perché con questo nuovo disco di inediti lo storico bassista dei Beatles chiude il cerchio e lo fa con la fiamma ossidrica.III esce come capitolo conclusivo dei precedenti(1970) eII (1980). La venuta al mondo si celebra oggi, venerdì 18 dicembre, con un primo schianto di questa esperienza maturata durante il rockdown.My Way diha tutto ciò che è tipico delpop, della beat generation, del pop e del Regno Unito più ...

