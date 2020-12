Svaligiata la casa di Valeria Fabrizi, la denuncia della figlia: “Un attacco al cuore e agli affetti” (Di venerdì 18 dicembre 2020) A rivelare l’avvenimento Giorgia Giacobetti, figlia dell’attrice ottantaquattrenne che interpreta il ruolo di Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti”. Mercoledì 16 dicembre la casa di Roma di Valeria Fabrizi, zona Balduina, è stata svuotata dai ladri, infelice sorpresa per l’attrice una volta rientrata nella sua abitazione. La figlia sul suo profilo Facebook, ha L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) A rivelare l’avvenimento Giorgia Giacobetti,dell’attrice ottantaquattrenne che interpreta il ruolo di Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti”. Mercoledì 16 dicembre ladi Roma di, zona Balduina, è stata svuotata dai ladri, infelice sorpresa per l’attrice una volta rientrata nella sua abitazione. Lasul suo profilo Facebook, ha L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - RaiSport : Furto in casa di #PaoloRossi L'abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali - rtl1025 : ??Nel giorno dei funerali, mentre tutta l'Italia piangeva per l'addio a #PaoloRossi, la casa di '#Pablito', a Bucine… - daguntaj : tornare qua è stato un po' come tornare da un lungo viaggio e trovare la casa svaligiata - infoitcultura : Valeria Fabrizi, svaligiata la casa di Suor Costanza di Che Dio ci aiuti: ‘Un attacco al cuore’ -