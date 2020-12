Stabile il trend dei contagi in Campania ma sono 56 i decessi comunicati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosono 1.201 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Oltre 18mila, invece, i tamponi effettuati. L’indice di positività, dunque, resta sotto al 7% (6,6%). Cinquantasei le vittime, con 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri?. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.201 di cui: Asintomatici: 1.087 Sintomatici: 114Tamponi del giorno: 18.146 Totale positivi: 178.728 Totale tamponi: 1.878.169 ?Deceduti: 56 (*) Totale deceduti: 2.528 Guariti: 3.001 Totale guariti: 91.503 * 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 120 Posti letto di degenza disponibili: ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto1.201 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in. Oltre 18mila, invece, i tamponi effettuati. L’indice di positività, dunque, resta sotto al 7% (6,6%). Cinquantasei le vittime, con 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri?. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.201 di cui: Asintomatici: 1.087 Sintomatici: 114Tamponi del giorno: 18.146 Totale positivi: 178.728 Totale tamponi: 1.878.169 ?Deceduti: 56 (*) Totale deceduti: 2.528 Guariti: 3.001 Totale guariti: 91.503 * 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 120 Posti letto di degenza disponibili: ...

