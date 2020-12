Renzi a Conte: "Senza svolta, il governo va a casa" (Di venerdì 18 dicembre 2020) “La palla è totalmente nelle mani del presidente del Consiglio Conte” e “se la maggioranza che sostiene Conte capisce che questo è il momento del rilancio politico, bene. Se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, Italia viva saluta tutti e toglie il disturbo”. In un’intervista al Corriere della Sera il leader di Italia viva Matteo Renzi conferma la sua posizione Senza recedere di un passo invocando “una svolta sui Contenuti”. E puntualizza: “Noi non siamo quelli che rincorrono i sondaggi o i titoli, noi facciamo politica”. Quindi Renzi detta la sua agenda perchè “ci sta a cuore che l’Italia colga la più grande opportunità degli ultimi anni: presidenza G20, copresidenza COP26, soldi europei” e perché “serve un salto di qualità”. Sul fatto che se c’è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) “La palla è totalmente nelle mani del presidente del Consiglio” e “se la maggioranza che sostienecapisce che questo è il momento del rilancio politico, bene. Se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, Italia viva saluta tutti e toglie il disturbo”. In un’intervista al Corriere della Sera il leader di Italia viva Matteoconferma la sua posizionerecedere di un passo invocando “unasuinuti”. E puntualizza: “Noi non siamo quelli che rincorrono i sondaggi o i titoli, noi facciamo politica”. Quindidetta la sua agenda perchè “ci sta a cuore che l’Italia colga la più grande opportunità degli ultimi anni: presidenza G20, copresidenza COP26, soldi europei” e perché “serve un salto di qualità”. Sul fatto che se c’è ...

