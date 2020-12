Prefettura conferma il 'Modello Roma' per il week end: 2mila uomini per controlli anti assembramento (Di venerdì 18 dicembre 2020) La polizia al lavoro il 5 dicembre in via del Corso per evitare assembramenti. ANSA/MASSIMO PERCOSSI Dpcm Natale, Italia tra zona rossa e arancione: cosa cambia a Roma nel Lazio. Oms: 'Mascherine ... Leggi su romatoday (Di venerdì 18 dicembre 2020) La polizia al lavoro il 5 dicembre in via del Corso per evitare assembramenti. ANSA/MASSIMO PERCOSSI Dpcm Natale, Italia tra zona rossa e arancione: cosa cambia anel Lazio. Oms: 'Mascherine ...

L’assemblea, all’unanimità, ha deciso di conferire al Consiglio di Amministrazione guidato da Fabio Sannino “un ampio mandato per valutare come meglio tutelare l’Ente Fiera Promoberg”.

Roma zona rossa: controlli come nel lockdown. Weekend, Centro resta blindato

La Prefettura conferma il “Modello Roma” per sabato e domenica. In caso di mini lockdown, le forze dell'ordine pronte a tornare indietro di 9 mesi ...

