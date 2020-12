Nuove Regole DPCM Natale: ultime notizie oggi 18/12: massimo 2 parenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il governo ha deciso le restrizioni natalizie, per Capodanno e per l’Epifania che entreranno in vigore con il nuovo DPCM di Natale. Saranno fissati i giorni di zona rossa (festivi e prefestivi) per evitare spostamenti durante le feste. Stretta anche ai cenoni in casa e alle visite parentali. Ecco tutte le notizie di oggi 18 dicembre 2020 e la protesta delle associazioni di categoria che sono contrari a queste decisioni prese dal Governo. Regole del nuovo DPCM di Natale: Cosa si potrà fare e gli 8 giorni di zona rossa Nel dettaglio questi dovrebbero essere i provvedimenti definitivi: dal 21 al 23 spostamenti vietati tra le Regioni tranne in caso di deroghe per lavoro, salute, urgenza o ritorno alla residenza o domicilio. Negozi aperti, ristoranti aperti a pranzo ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il governo ha deciso le restrizioni natalizie, per Capodanno e per l’Epifania che entreranno in vigore con il nuovodi. Saranno fissati i giorni di zona rossa (festivi e prefestivi) per evitare spostamenti durante le feste. Stretta anche ai cenoni in casa e alle visite parentali. Ecco tutte ledi18 dicembre 2020 e la protesta delle associazioni di categoria che sono contrari a queste decisioni prese dal Governo.del nuovodi: Cosa si potrà fare e gli 8 giorni di zona rossa Nel dettaglio questi dovrebbero essere i provvedimenti definitivi: dal 21 al 23 spostamenti vietati tra le Regioni tranne in caso di deroghe per lavoro, salute, urgenza o ritorno alla residenza o domicilio. Negozi aperti, ristoranti aperti a pranzo ...

