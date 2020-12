«Mental» | la serie di RaiPlay sui disturbi mentali degli adolescenti è vero servizio pubblico

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 dicembre 2020) «Nessuno vuole essere normale. Preferiamo fare schifo per dimostrare al mondo che non siamo noiosi». A dirlo è Nico, una ragazza di sedici anni che i compagni di scuola chiamano «pesce» perché parla poco, rimane sulle sue ed è chiusa in sé stessa. In realtà Nico, che sogna di intraprendere una carriera di cantante a Londra, convinta di aver vinto una borsa di studio che, in realtà, esiste solo nella sua testa, soffre di schizofrenia, di figure allucinatorie e lucertolesche che la perseguitano e la portano a vedere e a sentire cose che non esistono. Il suo ricovero all’interno di una clinica psichiatrica è il punto dal quale si sviluppa Mental, la prima serie italiana a trattare il tema del disturbo psichiatrico tra gli adolescenti e disponibile su RaiPlay dal 18 dicembre, con tutti gli 8 episodi caricati in contemporanea.