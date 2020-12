Liberati i pescatori in Libia: i commenti della politica (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Liberati i pescatori in Libia, sono tanti i commenti di giubilo da parte della politica. Su Twitter Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto), presidente del Senato, si dice “felice che i 18 pescatori di Mazara del Vallo siano tornati finalmente a casa”. Ricordiamo che i pescatori erano stati arrestati e sequestrati in Libia diverse settimane L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Renzi: “Italia spettatrice nel Mediterraneo” Conte elogia i nostri militari in Iraq Renzi spinge per la decontribuzione Beppe Grillo ringrazia Di Maio: “In alto i cuori” Zingaretti commenta l’esito del voto Italia Viva vuole modificare il reddito di ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA –in, sono tanti idi giubilo da parte. Su Twitter Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto), presidente del Senato, si dice “felice che i 18di Mazara del Vallo siano tornati finalmente a casa”. Ricordiamo che ierano stati arrestati e sequestrati indiverse settimane L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Renzi: “Italia spettatrice nel Mediterraneo” Conte elogia i nostri militari in Iraq Renzi spinge per la decontribuzione Beppe Grillo ringrazia Di Maio: “In alto i cuori” Zingaretti commenta l’esito del voto Italia Viva vuole modificare il reddito di ...

