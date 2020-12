Insigne, una giornata di squalifica e 10mila euro di multa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una giornata di squalifica per Lorenzo Insigne. Per lui anche 10mila euro di multa per espressioni irrispettose verso l’arbitro Massa nel corso di Inter-Napoli squalifica con sconto per #Insigne: una giornata e 10.000 euro di multa per espressioni irrispettose verso l’arbitro #Massa pic.twitter.com/1Z4dYQht4S — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 18, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Unadiper Lorenzo. Per lui anchediper espressioni irrispettose verso l’arbitro Massa nel corso di Inter-Napolicon sconto per #: unae 10.000diper espressioni irrispettose verso l’arbitro #Massa pic.twitter.com/1Z4dYQht4S — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 18, 2020 L'articolo ilNapolista.

Ufficiale la decisione del Giudice Sportivo – Una giornata di squalifica e diecimila euro di multa per Lorenzo Insigne. Il comunicato: "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10 ...

