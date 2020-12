Il Veneto gioca d' anticipo | vietato spostarsi tra Comuni

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Governatore della Regione Luca Zaia ha disposto che per giustificare i movimenti occorre l'autocertificazione

GraalTruth : RT @matteo_rivi: L'ennesimo test d'obbedienza, tanto ha avuto un plebiscito alle ultime elezioni. Mi ricorda qualcun'altro che gioca a fare… - matteo_rivi : L'ennesimo test d'obbedienza, tanto ha avuto un plebiscito alle ultime elezioni. Mi ricorda qualcun'altro che gioca… - infoitinterno : Coronavirus, il Veneto gioca d'anticipo: pronta ordinanza di chiusura dei confini comunali - ilariasalvagnin : @GiuseppePalma78 Noi in Veneto invece giochiamo d’anticipo. Al ns governatore non può fregare di meno del DPCM, lui… - ilbassanese : Coronavirus, il Veneto gioca d'anticipo: pronta ordinanza di chiusura dei confini comunali -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto gioca

Il gioco online, e in particolare quello legato al mondo dei casinò ... di ESBK – , e senza dimenticare la sezione telematica accessibile dal sito web del veneto Ca’ Noghera. Intanto, il virtuale sta ...La partita è ancora tutta da giocare. La decisione dell’esecutivo su come sarà il Natale nell’era del Coronavirus per gli italiani verrà presa oggi, dopo un altro giro di riunioni tra il premier Giuse ...