Il primo racconto dei pescatori liberati in Libia: «Tante umiliazioni in cella, spesso al buio, rinchiusi senza un processo» (Di venerdì 18 dicembre 2020) I pescatori di Mazara del Vallo, trattenuti per 108 giorni in Libia, e ieri finalmente liberati, hanno cominciato a raccontare la loro prigionia. «Abbiamo cambiato quattro carceri in condizioni sempre più difficili. L’ultimo dove siamo stati era al buio, ci portavano il cibo con i contenitori di metallo. È stato davvero molto complicato: accendevano e spegnevano le luci, a loro piacimento» ha detto Pietro Marrone, capitano della “Medinea”, parlando via radio col suo armatore Marco Marrone. I pescherecci sono partiti questa notte dal porto di Bengasi e arriveranno a Mazara del Vallo non prima di 48 ore. Cosa è successo La loro ultima notte l’hanno trascorsa «in una cella buia dove il cibo veniva portato in ciotole». Lì hanno «subito umiliazioni, pressioni psicologiche, ma mai ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Idi Mazara del Vallo, trattenuti per 108 giorni in, e ieri finalmente, hanno cominciato a raccontare la loro prigionia. «Abbiamo cambiato quattro carceri in condizioni sempre più difficili. L’ultimo dove siamo stati era al, ci portavano il cibo con i contenitori di metallo. È stato davvero molto complicato: accendevano e spegnevano le luci, a loro piacimento» ha detto Pietro Marrone, capitano della “Medinea”, parlando via radio col suo armatore Marco Marrone. I pescherecci sono partiti questa notte dal porto di Bengasi e arriveranno a Mazara del Vallo non prima di 48 ore. Cosa è successo La loro ultima notte l’hanno trascorsa «in unabuia dove il cibo veniva portato in ciotole». Lì hanno «subito, pressioni psicologiche, ma mai ...

