GF Vip | Filippo Nardi è stato squalificato dal reality

IL concorrente a distanza di una settimana dal suo ingresso è stato squalificato Dopo aver visto i momenti divertenti della settimana con i vipponi, Alfonso Signorini ha chiamato Filippo Nardi nel confessionale per parlare delle reiterate frasi offensive usate nella casa nei confronti delle ragazze e di Maria Teresa Ruta. Alfonso Signorini ha precisato che Nardi è una persona speciale e per questo lo hanno voluto al Grande Fratello Vip. "Purtroppo dobbiamo affrontare con te un argomento poco piacevole, come tu sai noi ti abbiamo avuto fortemente nella Casa, ma poi io stesso sono rimasto basito da certe tue esternazioni". Poi vengono mostrate le clip e Filippo alla fine chiede scusa a tutti ma tenta di difendersi dalle accuse di essere un sessista. "Io chiedo scusa se ho offeso qualcuno ...

