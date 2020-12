GF, il conduttore annuncia la squalifica di un concorrente (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica del concorrente Filippo Nardi. Grande Fratello Vip, Filippo Nardi squalificato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) IlAlfonso Signorini hato ladelFilippo Nardi. Grande Fratello Vip, Filippo Nardito su Notizie.it.

AlexAng68052367 : RT @meryheidi: Tommaso: “Mi piacerebbe condurre xfactor “ Nel mentre xfactor rimane senza conduttore per le prossime edizioni perché Cattel… - ex_smiles : RT @meryheidi: Tommaso: “Mi piacerebbe condurre xfactor “ Nel mentre xfactor rimane senza conduttore per le prossime edizioni perché Cattel… - Elisa00970936 : RT @meryheidi: Tommaso: “Mi piacerebbe condurre xfactor “ Nel mentre xfactor rimane senza conduttore per le prossime edizioni perché Cattel… - _HawksSimp_ : RT @meryheidi: Tommaso: “Mi piacerebbe condurre xfactor “ Nel mentre xfactor rimane senza conduttore per le prossime edizioni perché Cattel… - avni00499711 : RT @meryheidi: Tommaso: “Mi piacerebbe condurre xfactor “ Nel mentre xfactor rimane senza conduttore per le prossime edizioni perché Cattel… -