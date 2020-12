Feste di Natale in zona rossa: spostamenti e auguri. Regole per parenti, fidanzati e amici (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sì a fratelli, figli, nonni e nipoti. Stop a zii e cugini. E massimo in numero di due. Sono le nuove Regole in arrivo che il Governo varerà per regolamentare le visite in casa in occasione degli auguri di Natale e che consentirà parziali ricongiungimenti familiari nei giorni zona rossa. parenti in visita per Natale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sì a fratelli, figli, nonni e nipoti. Stop a zii e cugini. E massimo in numero di due. Sono le nuovein arrivo che il Governo varerà per regolamentare le visite in casa in occasione deglidie che consentirà parziali ricongiungimenti familiari nei giorniin visita per, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

