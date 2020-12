Discesa 18 dicembre Val D’Isère – Podio e classifica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quella di oggi 18 dicembre in Val D’Isère è stata una Discesa da brividi. Molte le atlete che sono finite fuori pista. Ecco il risultato di questa giornata e la classifica finale. 18 dicembre Val D’Isère: com’è andata la Discesa? La mancata vittoria per pochi centesimi di Sofia Goggia ha reso questa giornata ancora più difficile. Prima la caduta di Nicole Schmidhofer, che per fortuna è rimasta cosciente e ha avuto traumi solo al volto, poi anche la caduta di Federica Brignone, e di Joana Haehlen e McKennis Duran. Una serie di eventi che hanno sicuramente influito sulla serenità delle atlete. Alla fine ha vinto ancora Corinne Suter, che già detiene la sfera di cristallo nelle discipline veloci. L’elvetica ruba il primo posto alla Goggia per soli 11 centesimi. Sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quella di oggi 18in Valè stata unada brividi. Molte le atlete che sono finite fuori pista. Ecco il risultato di questa giornata e lafinale. 18Val: com’è andata la? La mancata vittoria per pochi centesimi di Sofia Goggia ha reso questa giornata ancora più difficile. Prima la caduta di Nicole Schmidhofer, che per fortuna è rimasta cosciente e ha avuto traumi solo al volto, poi anche la caduta di Federica Brignone, e di Joana Haehlen e McKennis Duran. Una serie di eventi che hanno sicuramente influito sulla serenità delle atlete. Alla fine ha vinto ancora Corinne Suter, che già detiene la sfera di cristallo nelle discipline veloci. L’elvetica ruba il primo posto alla Goggia per soli 11 centesimi. Sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Discesa dicembre L'agenda del week-end di Giangiacomo Secchi - 17-20 Dicembre 2020 NEVEITALIA.IT Discesa 18 dicembre Val D’Isère – Podio e classifica

18 dicembre Val D'Isère protagonita di una discesa da brivido, non solo per le cadute ma anche per le italiane e la Goggia. Ecco il risultato ...

