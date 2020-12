Covid | positivi attuali in calo costante ma troppi decessi nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Continua ad essereildelle persone attualmente positive alnel, ma si continua anche a morire con ritmi mai visti: oggi, certifica il report dell’Asl di Caserta, sono sette le persone decedute (13 nelle ultime 48 ore), per un totale di 358 vittime da inizio pandemia. Il datoè quello dei guariti, che anche oggi è di centinaia di persone: in 602 si sono lasciati alle spalle il virus, mentre i nuovinelle ultime 24 ore sono 235 su 2875 tamponi effettuati (positivo l’8,2% dei test eseguiti), circostanza che fa scendere a 6169 il conto delle persone attualmente positivo. Una cifra alta, ma va tenuto conto che due settimane fa le persone positive in provincia erano quasi il doppio (12009). Numeri ...