Covid e feste blindate: la situazione su treni e aerei prima del blocco sugli spostamenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mentre il Governo è alle prese con l’architettura di un nuovo Dpcm con ulteriori misure anti-Covid per il periodo tra Natale e Capodanno (che potrebbe colorare l’Italia con il rosso del lockdown nazionale), da più parti si parla del rischio di una “fuga di massa” da Nord a Sud prima che scatti la stretta sugli spostamenti interregionali prevista dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nonostante tutto, però, su treni e aerei non si è registrato il tutto esaurito che molti si aspettavano. In vista delle feste, prevista un’intensificazione dei controlli sulle strade e negli aeroporti (con l’impiego di 70mila agenti, come annunciato dal ministro Lamorgese). Natale e Capodanno: la situazione sugli spostamenti Nell’era del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mentre il Governo è alle prese con l’architettura di un nuovo Dpcm con ulteriori misure anti-per il periodo tra Natale e Capodanno (che potrebbe colorare l’Italia con il rosso del lockdown nazionale), da più parti si parla del rischio di una “fuga di massa” da Nord a Sudche scatti la strettainterregionali prevista dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nonostante tutto, però, sunon si è registrato il tutto esaurito che molti si aspettavano. In vista delle, prevista un’intensificazione dei controlli sulle strade e negli aeroporti (con l’impiego di 70mila agenti, come annunciato dal ministro Lamorgese). Natale e Capodanno: laNell’era del ...

Agenzia_Ansa : #Natale Il ministro Francesco Boccia conferma: 'Sarà un #Natale a #casa, chi pensa a #cenoni e #feste sbaglia' Il… - repubblica : Stretta anti-Covid a Natale, Italia rossa durante le feste. Boccia: 'Sbagliato ipotizzare cenoni e assembramenti. O… - Agenzia_Ansa : Le nuove misure anti #Covid per le feste di #Natale oggi al CdM. 'Due le ipotesi in campo. Una zona rossa che pros… - infoitinterno : Covid, incombe il 'rosso' sulle Feste ma il Governo ancora non decide - vinierm : RT @ilmessaggeroit: #Wuhan, i giovani dicono addio al #Covid: locali pieni, feste e niente mascherine. «La nostra seconda vita» https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid feste Covid, stretta a Natale e Capodanno: ecco il possibile calendario dei divieti per le feste Sky Tg24 Covid e feste blindate: la situazione su treni e aerei prima del blocco sugli spostamenti

Natale e Capodanno: la situazione sugli spostamenti. Nell’era del Coronavirus, gli italiani si avvicinano alle festività natalizie con un bagaglio di interrogativi su cosa succ ...

Covid: Austria verso terzo lockdown

(Teleborsa) - L'Austria, per frenare la pandemia, va verso il terzo lockdown totale, dopo quello in primavera e quello a novembre. Secondo quanto riferisce la stampa austriaca, il Governo questo pomer ...

Natale e Capodanno: la situazione sugli spostamenti. Nell’era del Coronavirus, gli italiani si avvicinano alle festività natalizie con un bagaglio di interrogativi su cosa succ ...(Teleborsa) - L'Austria, per frenare la pandemia, va verso il terzo lockdown totale, dopo quello in primavera e quello a novembre. Secondo quanto riferisce la stampa austriaca, il Governo questo pomer ...