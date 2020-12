“Conte deve ascoltarci, altrimenti saranno guai per lui”: l’ultimatum di Renzi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il leader di Italia Viva ha lanciato il suo ultimatum al Giuseppe Conte. Da giorni ormai il rapporto sembra essersi logorato. Renzi senato (Facebook)Matteo Renzi, ha ribadito ancora una volta che insieme al suo partito Italia Viva, è pronto a fare i bagagli dalla maggioranza, se non ascoltati su alcuni temi per il politico toscano ed il suo gruppo fondamentali. Il Governo, cosi come chiesto da Renzi anche in una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrebbe il dovere di ascoltare quelle che sono le nostre richieste, di concederci il confronto su alcuni punti chiave per la ripartenza del paese. “Noi abbiamo detto presidente, se vogliamo andare avanti noi ci siamo con lealtà, se ritieni che quello che proponiamo non va bene, con rispetto per le istituzioni, noi ci ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il leader di Italia Viva ha lanciato il suo ultimatum al Giuseppe. Da giorni ormai il rapporto sembra essersi logorato.senato (Facebook)Matteo, ha ribadito ancora una volta che insieme al suo partito Italia Viva, è pronto a fare i bagagli dalla maggioranza, se non ascoltati su alcuni temi per il politico toscano ed il suo gruppo fondamentali. Il Governo, cosi come chiesto daanche in una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe, avrebbe il dovere di ascoltare quelle che sono le nostre richieste, di concederci il confronto su alcuni punti chiave per la ripartenza del paese. “Noi abbiamo detto presidente, se vogliamo andare avanti noi ci siamo con lealtà, se ritieni che quello che proponiamo non va bene, con rispetto per le istituzioni, noi ci ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Stasera la cosa fondamentale era vincere e chi ci riesce deve essere contento' ??? L'analisi d… - ilfoglio_it : Nannicini: 'Renzi non bluffa, c'è bisogno di un chiarimento politico. Conte può restare? Dipende da lui: è lui che… - ricpuglisi : Il governo Conte deve ringraziare i mass media per la sua sopravvivenza. - giorgiocerutti : RT @mariamacina: #Fassina oggi a Radio Radicale ha dichiarato : “Renzi ha dato visibilità a una posizione che è larghissimamente condivisa… - MarcoBenatti_ : @MarcoRizzoPC Quanta pazienza deve avere Conte per gestire là pandemia, amministrare la nazione, continuamente logo… -