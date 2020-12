“Ci siamo!”. GF Vip, Pierpaolo e Giulia vicinissimi al bacio: lui la stringe, lei ricambia e in tanti notano un dolcissimo particolare (VIDEO) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sta quasi per succedere… e i telespettatori ne sono certi: al Grande Fratello Vip su Canale 5 decolla la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta per decollare. I telespettatori sui social scommettono sull’affiatamento molto sospetto dei due, soprattutto dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci (sempre più gelosa dell’ex velino di Striscia la notizia) e non a caso nella notte l’hashtag #Prelemi, che indica la “ship” tra i due concorrenti, diventa uno dei trending topic italiani. Roba da matti. Su Twitter spopolano i VIDEO e le foto in cui Giulia e Pierpaolo, ormai in maniera scoperta, si abbracciano, si accarezzano, scherzano. E il gioco diventa sempre più “fisico”, tanto che c’è chi sospetta che in realtà le battutine reciproche siano solo un pretesto per toccarsi, per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sta quasi per succedere… e i telespettatori ne sono certi: al Grande Fratello Vip su Canale 5 decolla la coppia composta daPretelli eSalemi sta per decollare. I telespettatori sui social scommettono sull’affiatamento molto sospetto dei due, soprattutto dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci (sempre più gelosa dell’ex velino di Striscia la notizia) e non a caso nella notte l’hashtag #Prelemi, che indica la “ship” tra i due concorrenti, diventa uno dei trending topic italiani. Roba da matti. Su Twitter spopolano ie le foto in cui, ormai in maniera scoperta, si abbracciano, si accarezzano, scherzano. E il gioco diventa sempre più “fisico”, tanto che c’è chi sospetta che in realtà le battutine reciproche siano solo un pretesto per toccarsi, per ...

