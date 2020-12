Carri armati e veicoli da guerra: la Cina simula l’invasione di Taiwan (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le immagini sono impressionanti. I principali Carri armati della Cina, i Type 96A, e i suoi veicoli da combattimento della fanteria, i Type 04, hanno inscenato una finta battaglia su strada, in uno scenario circondato da palazzi e case. Pechino è per caso pronta a dichiarare guerra agli Stati Uniti? C’è un regolamento dei conti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le immagini sono impressionanti. I principalidella, i Type 96A, e i suoida combattimento della fanteria, i Type 04, hanno inscenato una finta battaglia su strada, in uno scenario circondato da palazzi e case. Pechino è per caso pronta a dichiarareagli Stati Uniti? C’è un regolamento dei conti InsideOver.

remop47 : Reclutare migliaia fra medici ed infermieri già carenti prima sarà una grossa scommessa. Non vorrei che si facess… - Ant5410 : RT @merely_my: #Lego: niente più soldatini e carri armati Spero che sia l'inizio del cambiamento. La guerra non è un gioco - mittdolcino : @L_Ceci_ Togli zona rossa detta da Zaia e metti secessione e capisci il fine Che poi era lo stesso della zona rossa… - DrivingGolfers : @MassimoMalvest1 @DanieleDragone1 Incuranti del pericolo si opponevano all avanzare dei carri armati libici uscend… - LoredanaNavarra : RT @AmataSalvo: Buongiorno. Notizie? Sapete de il Re Sole Pazzo ha emanato stanotte qualche editto? Si può uscire di casa o mi ritrovo i ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Carri armati La scelta di Lego: niente più soldatini e carri armati la Repubblica Covid Veneto, dramma: bare nei container, "ospedali scoppiano"

A marzo il drammatico corteo dei carri armati che portava via le bare dei morti per Covid da Bergamo; ora lo spettro si ripresenta in Veneto. L’Espresso ha ...

Intelligenza artificiale in campo militare: stato dell’arte, scenari e ruolo dell’Italia

I modelli di Intelligenza Artificiale stanno trovando molti usi in campo bellico, con armi e sensori controllati a distanza. Ma ci sono ancora molti limiti e dubbi etici. Ecco il punto sull'AI usata i ...

A marzo il drammatico corteo dei carri armati che portava via le bare dei morti per Covid da Bergamo; ora lo spettro si ripresenta in Veneto. L’Espresso ha ...I modelli di Intelligenza Artificiale stanno trovando molti usi in campo bellico, con armi e sensori controllati a distanza. Ma ci sono ancora molti limiti e dubbi etici. Ecco il punto sull'AI usata i ...