Vaccini | Arcuri | “Ecco i criteri che useremo per la distribuzione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl conto alla rovescia per l’inizio delle vaccinazioni è partito. Non manca molto e la conferma arriva direttamente da Domenico, il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il quale ha spiegato icon i quali sarà somministrato l’antidoto per combattere il coronavirus. “Se le agenzie del farmaco in Italia e in Europa, l’Aifa e l’Ema, rispetteranno il calendario, potremmo partire a fine dicembre e massicciamente a inizio gennaio. Noi siamo pronti, non perderemo neanche un minuto e non conserveremo alcuna dose nei magazzini, sarebbe veramente intollerabile”. Non si ha una data precisa, ma di sicuro idi somministrazione sono stato decisi e sono noti da tempo. “Non sappiamo esattamente quando, perché dipenderà da autorizzazioni e produzione dei. ...