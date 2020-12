Ultimi aggiornamenti per infortunio Brozovic e Theo Hernandez (Di giovedì 17 dicembre 2020) Bisogna monitorare con grande attenzione la questione del doppio infortunio Brozovic e Theo Hernandez. I due giocatori, infatti, ieri sera hanno fatto preoccupare non poco i tifosi di Inter e Milan, anche se per motivi differenti. Il centrocampista croato, va detto, contro il Napoli non ha certo disputato la miglior partita stagionale. Del resto, dopo lo stop dovuto al Covid (era risultato positivo durante la pausa per le nazionali), ha faticato non poco a recuperare la condizione che lo ha reso uno degli insostituibili di Conte nella scorsa stagione. Per non parlare del terzino rossonero, straordinario nel posticipo di domenica scorsa contro il Parma. Doppio infortunio Brozovic e Theo Hernandez: a quando il rientro Un po’ come avvenuto con ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Bisogna monitorare con grande attenzione la questione del doppio. I due giocatori, infatti, ieri sera hanno fatto preoccupare non poco i tifosi di Inter e Milan, anche se per motivi differenti. Il centrocampista croato, va detto, contro il Napoli non ha certo disputato la miglior partita stagionale. Del resto, dopo lo stop dovuto al Covid (era risultato positivo durante la pausa per le nazionali), ha faticato non poco a recuperare la condizione che lo ha reso uno degli insostituibili di Conte nella scorsa stagione. Per non parlare del terzino rossonero, straordinario nel posticipo di domenica scorsa contro il Parma. Doppio: a quando il rientro Un po’ come avvenuto con ...

ferrarisergio4 : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: in alcune zone d'Italia potrebbe essere un 'bianco Natale' - LaSiritide : #Covid19 #Basilicata 16/12/2020 - Covid: ultimi aggiornamenti. A Miglionico positivi due alunni e scuole chiuse - bizcommunityit : Tendenza Meteo: da NATALE 2020 rischio MALTEMPO e NEVE, ultimi aggiornamenti - leonidagram_ : Grazie Twitter per aver rimesso il pop-up dell'interazione del retweet partire dal basso e non più dall'alto come n… - LaCnews24 : CORONAVIRUS IN CALABRIA. Gli ultimi aggiornamenti, le novità e i numeri provenienti in diretta dagli ospedali e dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi aggiornamenti Tendenza Meteo: da NATALE 2020 rischio MALTEMPO e NEVE, ultimi aggiornamenti 3bmeteo Redmi Note 9 Power: ufficiale il "nuovo" smartphone di Xiaomi

Il colosso cinese ha lanciato un altro smartphone economico sul mercato dal buon rapporto qualità-prezzo. In realtà lo smartphone in questione lo conosciamo già, ecco perché ...

Gravissima reazione avversa negli USA dopo vaccinazione con il vaccino Pfizer – BioNTech

00da XagenaMedicina Aggiornamenti sui Vaccini, Gravissima reazione avversa negli USA dopo vaccinazione con il vaccino Pfizer - BioNTech, Newsletter Vaccini, Reazione avversa da Vaccini, Vaccinazioni & ...

Il colosso cinese ha lanciato un altro smartphone economico sul mercato dal buon rapporto qualità-prezzo. In realtà lo smartphone in questione lo conosciamo già, ecco perché ...00da XagenaMedicina Aggiornamenti sui Vaccini, Gravissima reazione avversa negli USA dopo vaccinazione con il vaccino Pfizer - BioNTech, Newsletter Vaccini, Reazione avversa da Vaccini, Vaccinazioni & ...