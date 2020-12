Ultime Notizie Roma del 17-12-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il numero di contagi da coronavirus nel mondo dall’inizio della pandemia ha superato quota 74 milioni con 1,65 milioni di morti Secondo i dati della Johns Hopkins University gli Stati Uniti retto nel paese più colpito un nuovo Picco registrato mercoledì oltre 250 mila nuovi casi in 24 ore 3700 decessi in un giorno per un totale che sale quasi a 17 milioni e 308 mila morti in Italia l’ipotesi di una zona rossa di 8 giorni per le feste un governo non può andare avanti senza la fiducia di tutte le forze politiche di maggioranza dobbiamo assumerci tutte le rispettive responsabilità Italia vive una parte è pensabile di questo progetto politico Così ha detto il premier Giuseppe Conte in merito alla tenuta dell’esecutivo con Renzi ci confronteremo vedremo se ci sono le condizioni per ...