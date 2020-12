Udinese, sospiro di sollievo per De Paul: ci sarà con il Cagliari (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rodrigo De Paul sarà regolarmente in campo domenica contro il Cagliari, l’infortunio accusato contro il Crotone è meno grave del previsto E’ meno grave del previsto l’infortunio accusato martedì dal capitano dell’Udinese Rodrigo De Paul nel corso della partita. Anzi, secondo Gazzetta dello Sport, l’infortunio non c’è proprio dato che l’argentino ha preso solamente una botta che non gli impedirà di essere in campo domenica contro il Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rodrigo Deregolarmente in campo domenica contro il, l’infortunio accusato contro il Crotone è meno grave del previsto E’ meno grave del previsto l’infortunio accusato martedì dal capitano dell’Rodrigo Denel corso della partita. Anzi, secondo Gazzetta dello Sport, l’infortunio non c’è proprio dato che l’argentino ha preso solamente una botta che non gli impedirà di essere in campo domenica contro il. Leggi su Calcionews24.com

Udinese: dopo lo spavento col Crotone, Rodrigo De Paul è tornato ad allenarsi in gruppo. Sospiro di sollievo per Gotti, che avrà a disposizione il fantasista per domenica.

