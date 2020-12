Tragico incidente sulla Pontina | strada chiusa | un morto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Terribiledove, intorno alle 7.00 di questa mattina, una persona ha perso la vita. Lo scontro, che sembra essere autonomo, è avvenuto tra l’uscita per la Castagnetta e quella per la Laurentina, in direzione Roma. Non si hanno ancora dettagli precisi riguardo alla dinamica del. Successivamente, a causa delle lunghissime code che si sono formate, sono avvenuti altri 2 incidenti che hanno aggravato la situazione del traffico. Uno proprio, a circa 250 metri dal primo. Il secondo, invece, in via Laurentina, ovvero proprio dove il traffico era stato deviato. Al momento si registrano oltre 6 chilometri di codein direzione Roma, tra Pomezia e Fossignano. La ...